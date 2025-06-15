Брайан Уиндхорст об обмене Бэйна: Вся лига теперь будет пытаться разузнать, а как насчет Джа Морэнта и Джарена Джексона?»

Брайан Уиндхорст прокомментировал обмен Десмонда Бэйна из «Мемфиса» в «Орландо».

«Следующий вопрос: а как насчет Джа Морэнта и Джарена Джексона ? И я не знаю ответа на этот вопрос. Мы только начинаем выяснять это.

Вся лига теперь будет пытаться разузнать. Мы пока ничего не слышали от «Гризлис», и если бы я был на пресс-конференции «Гризлис», это был бы первый вопрос, который я бы задал.

Я бы не спрашивал о Кентавиусе Колдуэлле-Поупе, я бы не спрашивал о Коуле Энтони, я бы не спрашивал об этих четырех пиках в первом раунде. Я бы спросил: «Вы собираетесь продлевать контракты Джа Морэнта и Джарена Джексона, оба из которых имеют право на продление этим летом?» Это то, чем вы сейчас занимаетесь, или вы переориентируете франшизу?

Так что, на мой взгляд, это главная история, вытекающая из этого обмена», – сказал инсайдер ESPN.