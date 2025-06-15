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Десмонд Бэйн перейдет в «Орландо», «Мемфис» получит Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Коула Энтони и четыре пика 1-го раунда

Десмонд Бэйн продолжит карьеру в «Орландо».

«Мемфис» и «Орландо» договорились об обмене, в результате которого атакующий защитник Десмонд Бэйн (26 лет, 196 см) перейдет в «Мэджик».

«Гризлис» получат атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (32 года, 196 см), разыгрывающего Коула Энтони (25 лет, 188 см), четыре незащищенных пика первого раунда и один обмен выборами в первом раунде.

Согласно источникам, «Орландо» отдаст «Мемфису» 16-й пик драфта-2025, выбор «Финикса» в первом раунде 2026 года, а также собственные незащищенные пики в 2028 и 2030 годах. Обмен выборами в 2029 году будет слабо защищен.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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