Джа Морэнт больше не будет клиентом агентства Майка Миллера

Звезда «Мемфиса» сменит своего представителя.

По данным источников Commercial Appeal, Морэнт покинул агентство Lift Sports Management, которым руководит бывший игрок НБА Майк Миллер.

«Морэнт стал клиентом Lift, возглавляемого экс-игроком «Гриззлис» Майком Миллером, в апреле 2024 года. В этом сезоне Миллер регулярно появлялся на домашних матчах «Мемфиса », обычно сидя рядом с отцом Морэнта, Ти Морэнтом», – написал репортер Дамайкл Коул.

Первые пять сезонов в НБА Морэнта представлял Джим Таннер из агентства Tandem Sports + Entertainment.

В июле 2022 года баскетболист подписал пятилетнее продление контракта на сумму 197 миллионов долларов. Этим летом он получит право на двухлетнее продление, в его текущем договоре остается еще три сезона.