Билл Симмонс: «Теперь смотрите, как Пелинка обменяет Руи и 1-й пик драфта-2032 на Джарена Джексона»

Билл Симмонс пошутил по поводу обмена Десмонда Бэйна из «Мемфиса» в «Орландо».

«Теперь смотрите, как Пелинка обменяет Руи и 1-й пик драфта 2032 года на Джарена Джексона», – написал эксперт в соцсети X.

Ранее сегодня «Мемфис » обменял Десмонда Бэйна в «Орландо» на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Коула Энтони, четыре пика 1-го раунда и обмен пиками.