Билл Симмонс: «Теперь смотрите, как Пелинка обменяет Руи и 1-й пик драфта-2032 на Джарена Джексона»
Билл Симмонс пошутил по поводу обмена Десмонда Бэйна из «Мемфиса» в «Орландо».
«Теперь смотрите, как Пелинка обменяет Руи и 1-й пик драфта 2032 года на Джарена Джексона», – написал эксперт в соцсети X.
Ранее сегодня «Мемфис» обменял Десмонда Бэйна в «Орландо» на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Коула Энтони, четыре пика 1-го раунда и обмен пиками.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Билла Симмонса в соцсети X
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