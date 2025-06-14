Билл Симмонс: «Если «Оклахома» проиграет в этом финале, это станет катастрофой исторических масштабов»
Журналист The Ringer объяснил масштаб потенциального поражения «Тандер».
«Если «Оклахома» проиграет в этой серии, это станет баскетбольной катастрофой исторических масштабов, потому что у них был один из величайших сезонов за всю историю.
Я не говорю, что это одна из величайших команд всех времен, но они лидировали по множеству показателей: от нетрейтинга и турнирных результатов от доминирования с разницей в 15-20 очков. Это был один из лучших сезонов, которые мы когда-либо видели.
Дойти до финала и проиграть после такого исторического сезона – это редчайший случай. Такое в баскетболе происходит нечасто», – сказал Симмонс.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Билла Симмонса
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