Билл Симмонс предсказал игру Беннедикта Матурина с 27 очками за 22 минуты после 1-го матча финала

Билл Симмонс попал в точку с ярким выступлением Беннедикта Матурина.

Форвард «Индианы» набрал 27 очков за 22 минуты со скамейки и стал самым результативным в победной 3-й игре финала НБА .

Главный редактор The Ringer Билл Симмонс точно угадал подобный матч в его исполнении после 1-й игры в серии. В ней на счету Матурина оказалось только 5 очков («-8»).

«Мне показалось, что Матурин комфортно себя чувствовал на площадке с точки зрения атлетизма. И меня очень интересует его потолок в этой серии. Потому что «Оклахома» очень быстрая и мощная, действует на высокой скорости. И Матурин выглядел уверенно посреди этого хаоса.

Мне кажется, что мы еще услышим о нем в этой серии с одной из этих игр, в которой он наберет 27 очков за 22 минуты», – рассудил Симмонс.