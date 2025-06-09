Джамал Мозли об успехе «Индианы»: «Мы близки и способны на это же»

Джамал Мозли прокомментировал настрой «Мэджик».

Команда уступила «Бостону (1-4) в первом раунде. Главный тренер прокомментировал ощущения от выхода «Пэйсерс» в финал НБА.

«Наши парни говорили об этом. Я разослал им сообщение после финала конференции, чтобы они понимали, что мы близки и способны на это же. Потребуется очень серьезная работа летом, прогресс от всех в команде. Сыгранность.

Движение мяча, передачи, работа без него. Мы уже понимаем, как обороняться. Нам нужно дальше поработать над темпом, движением мяча. И мы можем выйти на уровень этих финалистов», – заключил Мозли.