«Орландо» готов обменять Джонатана Айзека, Коула Энтони и два драфт-пика 1-го раунда для улучшения текущего состава
«Мэджик» хотят бороться за титул.
Команда хочет добиться срочного усиления текущего состава.
Обозреватель Кевин О’Коннор сообщает, что «Мэджик» готовы расстаться с форвардом Джонатаном Айзеком, защитником Коулом Энтони и двумя драфт-пиками (16 и 25) в 1-м раунде драфта.
Команда хочет добиться серьезного улучшения своей ротации.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Kevin O’Connor Show
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