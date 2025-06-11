«Орландо» готов обменять Джонатана Айзека, Коула Энтони и два драфт-пика 1-го раунда для улучшения текущего состава

«Мэджик» хотят бороться за титул.

Команда хочет добиться срочного усиления текущего состава.

Обозреватель Кевин О’Коннор сообщает, что «Мэджик» готовы расстаться с форвардом Джонатаном Айзеком , защитником Коулом Энтони и двумя драфт-пиками (16 и 25) в 1-м раунде драфта.

Команда хочет добиться серьезного улучшения своей ротации.