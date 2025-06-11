  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Орландо» готов обменять Джонатана Айзека, Коула Энтони и два драфт-пика 1-го раунда для улучшения текущего состава
17

«Орландо» готов обменять Джонатана Айзека, Коула Энтони и два драфт-пика 1-го раунда для улучшения текущего состава

«Мэджик» хотят бороться за титул.

Команда хочет добиться срочного усиления текущего состава.

Обозреватель Кевин О’Коннор сообщает, что «Мэджик» готовы расстаться с форвардом Джонатаном Айзеком, защитником Коулом Энтони и двумя драфт-пиками (16 и 25) в 1-м раунде драфта.

Команда хочет добиться серьезного улучшения своей ротации.

Где вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?325 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Kevin O’Connor Show
Кевин О′Коннор
logoНБА
logoКоул Энтони
возможные переходы
logoОрландо
logoДжонатан Айзек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кливленд» «мало заинтересован» в обмене Дариуса Гарлэнда в «Орландо»
99 июня, 08:33
Никил Александер-Уокер может перейти в «Орландо»
431 мая, 20:42
«Новый Орлеан» готов обменять любого игрока команды
830 мая, 18:44
Главные новости
Оби Топпин и Тайриз Халибертон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
32 минуты назадВидео
Макконнелл – Дэниэлсу о своих 5 перехватах: «Стараюсь быть похожим на тебя»
238 минут назад
«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом
855 минут назад
Как в спорте появились чемпионские перстни?
сегодня, 05:00Спецпроект
«Пэйсерс» стали первой командой 4-го номера посева и ниже, которая захватила лидерство в финальной серии после 3 матчей, со времен «Хьюстона»-1995
2сегодня, 04:56
Демарре Кэрролл присоединится к тренерскому штабу Джордана Отта в «Финиксе»
сегодня, 04:41
«Атланта» отклонила запрос «Никс» на встречу с Куином Снайдером
6сегодня, 04:30
Женская НБА. «Миннесота» получила первое поражение в матче с «Сиэтлом», «Финикс» обыграл «Даллас»
сегодня, 04:15
Тайриз Халибертон набрал 22+11+9 в третьем матче финала
4сегодня, 04:02Видео
Беннедикт Матурин набрал 27 очков со скамейки в третьем матче финала
7сегодня, 03:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпион НБА Дэвид Гринвуд ушел из жизни в 68 лет
6 минут назадФото
«Црвена Звезда» остается фаворитом на подписание Тайсона Картера из «Уникахи»
17 минут назад
Пейдж Бекерс набрала 35 очков в первом матче после травмы
сегодня, 04:25Видео
Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера
5сегодня, 03:23Фото
Кевин Портер откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26
3вчера, 18:54
Дарран Хиллиард перейдет из УНИКСа в «Бильбао»
вчера, 17:52
Александр Медведев: «Жбанов останется в «Зените»
10вчера, 17:43
Гиоргос Воворас назначен главным тренером сборной Бахрейна
вчера, 16:45
Андрей Ватутин о бюджете ЦСКА: «Хочу хорошо отметить победу. Про деньги будем разговаривать чуть позже»
5вчера, 16:22
Стивен Адамс получит предложения на уровне исключения среднего уровня
3вчера, 15:30