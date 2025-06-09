«Кливленд» «мало заинтересован» в обмене Дариуса Гарлэнда в «Орландо»
«Кэвальерс» не хотят, чтобы защитник оказался в «Мэджик».
По информации инсайдера Джейка Фишера, слухи о возможном обмене Гарлэнда в «Орландо» не соответствуют действительности
«Несмотря на все разговоры вокруг Дариуса Гарлэнда, нам достоверно известно, что «Кэвальерс» и «Мэджик» не вели серьезных переговоров об обмене. «Кливленд» мало заинтересован в усилении позиций «Орландо» в Восточной конференции», – написал Фишер.
Контракт защитника действует до 2028 года, в следующем сезоне игрок заработает 36,7 миллиона долларов.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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