«Кливленд» «мало заинтересован» в обмене Дариуса Гарлэнда в «Орландо»

«Кэвальерс» не хотят, чтобы защитник оказался в «Мэджик».

По информации инсайдера Джейка Фишера, слухи о возможном обмене Гарлэнда в «Орландо» не соответствуют действительности

«Несмотря на все разговоры вокруг Дариуса Гарлэнда , нам достоверно известно, что «Кэвальерс» и «Мэджик» не вели серьезных переговоров об обмене. «Кливленд » мало заинтересован в усилении позиций «Орландо » в Восточной конференции», – написал Фишер.

Контракт защитника действует до 2028 года, в следующем сезоне игрок заработает 36,7 миллиона долларов.