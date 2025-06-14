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Наталия Фураева: «Антониус Кливленд вызывал интерес у команд Евролиги, поэтому ускорились и договорились довольно быстро»

Наталия Фураева прокомментировала победписание контракта с Антониусом Кливлендом.

«Кливленд стал первенцем в нашей трансферной кампании. Конечно, мониторить рынок начинаем уже после Нового года, и, так как об уходе Алексы стало известно немного раньше окончания сезона, сразу стали подыскивать новичка. Кливленда помним еще по его выступлению за «Маккаби», да и сейчас, по отзывам наших зарубежных коллег, он вызывал интерес у команд Евролиги, поэтому ускорились и договорились с ним довольно быстро, сразу после того как он доиграл в чемпионате за «Локо».

Полноценной заменой Аврамовича его назвать сложно, потому что они довольно существенно отличаются по функционалу и манере игры. Заменить Алексу не сможет никто, Алекса есть Алекса. Но Антониус обладает универсальным набором характеристик, может играть с первой по третью позиции и, надеемся, успешно впишется в нашу командую химию», – сказала вице‑президент ЦСКА.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
Антониус Кливленд
logoЕдиная лига ВТБ
Наталия Фураева
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