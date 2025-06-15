Basketball Insiders: «Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс – потрясающие распасовщики»

Егора Демина назвали в числе трех лучших распасовщиков на драфте-2025.

«Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс делают больше результативных передач, чем многие игроки выше них в рейтинге, но в целом они отдают передачи гораздо чаще.

Каждый из этих троих (особенно Демин и Якучионис) является потрясающим распасовщиком, чьи действия и ответственность в нападении, по сути, приводят к большему количеству возможностей для переадачи, чем у игроков, которые не так часто владеют мячом», – говорится в статье Basketball Insiders.