0

Basketball Insiders: «Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс – потрясающие распасовщики»

Егора Демина назвали в числе трех лучших распасовщиков на драфте-2025.

«Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс делают больше результативных передач, чем многие игроки выше них в рейтинге, но в целом они отдают передачи гораздо чаще.

Каждый из этих троих (особенно Демин и Якучионис) является потрясающим распасовщиком, чьи действия и ответственность в нападении, по сути, приводят к большему количеству возможностей для переадачи, чем у игроков, которые не так часто владеют мячом», – говорится в статье Basketball Insiders.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3453 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Insiders
logoЕгор Демин
Джеремайя Фирс
logoНБА
logoКаспарас Якучионис
logoдрафт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Демин тренируется по методике Кобе Брайанта, Расселла Уэстбрука и Кевина Дюранта
2вчера, 17:20Видео
Егор Демин – 19-й в прогнозе драфта от Yahoo! Sports
413 июня, 06:11
Карьеры Демина и Лахина зависят от броска, Голдин может стать запасным. Главное из разбора россиян перед драфтом НБА
1612 июня, 16:50
Егор Демин – 11/13 в прогнозе на драфт-2025 НБА от ESPN
611 июня, 08:38
Главные новости
Шэмс Чарания о реакции клубов на попытки «Никс» поговорить с кандидатами на пост главного тренера: «Они говорили «нет» и вешали трубку»
337 минут назад
Шакил О′Нил: «Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел»
9сегодня, 14:09
Oregon Live о Егоре Демине: «У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего в лице Скута Хендерсона. Нужен ли им еще один? Вряд ли»
2сегодня, 13:58
Журналист Джон Крочински: «Финикс» и «Миннесота» далеки от сделки по Кевину Дюрэнту»
сегодня, 13:35
Юрист Екатерина Гордон о смерти Яниса Тиммы: «Человечески какая-то доля вины на Анне Седоковой, вероятно, есть»
3сегодня, 13:21
«Финикс» готов включить Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила в обмен Кевина Дюрэнта
12сегодня, 12:29
«Миннесота» не хочет включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Кевину Дюрэнту
10сегодня, 11:30
Маркус Моррис: «Порзингис не воплощает того, что «Бостону» нужно на этой позиции»
4сегодня, 11:10
Билл Симмонс: «Майами» нужно «взрывать»
14сегодня, 10:25
Джабари Смит может стать частью обмена Кевина Дюрэнта в «Хьюстон», Джейлен Грин хочет остаться в «Рокетс»
11сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»
12 минут назад
Брэндин Подземски посетил матч финальной серии НХЛ «Эдмонтон» – «Флорида»
127 минут назадФото
Сергей Елевич об Антониусе Кливленде: «Аврамович ушел из ЦСКА, но они взяли игрока даже еще лучше»
54 минуты назад
Кармело Энтони: «Никс» не нужен Яннис. Им нужен дуэт защитников. Я бы взял Лонзо Болла»
4сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 1-й игре серии
сегодня, 12:50
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» примет «Реал» в 3-й игре серии
сегодня, 12:50
Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
сегодня, 12:50
Кайри Ирвинг: «Я знаю, каково это – потерять все, не хотеть больше быть на этом свете»
3сегодня, 11:58
«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы
сегодня, 07:48
Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне
сегодня, 07:28