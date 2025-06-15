Basketball Insiders: «Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс – потрясающие распасовщики»
Егора Демина назвали в числе трех лучших распасовщиков на драфте-2025.
«Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс делают больше результативных передач, чем многие игроки выше них в рейтинге, но в целом они отдают передачи гораздо чаще.
Каждый из этих троих (особенно Демин и Якучионис) является потрясающим распасовщиком, чьи действия и ответственность в нападении, по сути, приводят к большему количеству возможностей для переадачи, чем у игроков, которые не так часто владеют мячом», – говорится в статье Basketball Insiders.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Insiders
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