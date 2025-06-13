Егор Демин – 19-й в прогнозе драфта от Yahoo! Sports

Российский защитник не попал в лотерею драфта по версии Кевина О′Коннора.

Право выбирать под 19-м номером на предстоящем драфте принадлежит «Бруклину».

«Демин – один из самых непредсказуемых игроков этого драфта: представители лиги оценивают его по-разному, называя кандидатом на выбор где-то в середине лотереи или ближе к концу топ-20. «Нетс», безусловно, были бы рады сделать ставку на редкое для его роста умение отдавать хорошие передачи. Хотя у него были проблемы с броском и созданием возможностей для атаки для самого себя против рослых защитников, он показал себя хорошо на драфт-комбайне и, по слухам, впечатляет на преддрафтовых тренировках доработанной механикой броска», – написал аналитик.