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«Лейкерс» будут активно претендовать на Брука Лопеса этим летом

Брук Лопес будет целью «Лейкерс» этим летом.

«Лейкерс» давно являются поклонниками Лопеса, говорят источники. Это не гарантирует, что они снова будут пытаться заполучить его, но ожидается, что «Лейкерс» будут активны на рынке центровых этим летом», – сообщает инсайдер Джейк Фишер. 

Центровой «Милуоки» станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2024/25.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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