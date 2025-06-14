«Лейкерс» будут активно претендовать на Брука Лопеса этим летом

Брук Лопес будет целью «Лейкерс» этим летом.

«Лейкерс » давно являются поклонниками Лопеса , говорят источники. Это не гарантирует, что они снова будут пытаться заполучить его, но ожидается, что «Лейкерс» будут активны на рынке центровых этим летом», – сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Центровой «Милуоки » станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2024/25.