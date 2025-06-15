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Айо Досунму: «У Бузелиса есть все шансы доминировать так же, как Яннис»

Защитник «Чикаго» видит большой потенциал в новичке.

«Матас – трудяга. Он обожает работать. У меня большие ожидания от него. Я вижу, как он становится сильнее, как начинает осознавать свою мощь. Я знаю, Яннис – будущий член Зала славы, один из топ-20 или топ-30 игроков в истории, но у Матаса есть все шансы так же доминировать. Он ростом под 210 см, и если продолжит наращивать силу, он будет только прогрессировать. Думаю, он будет постепенно расти в умении завершать атаки, подбирать, просто доминировать – и это скоро станет очевидно.

В прошлом году я больше всего хотел, чтобы на драфте мы выбрали именно Матаса. Его физическая трансформация меня удивляет. Видеть, как он становится мощнее, как начинает лучше завершать под кольцом – он скоро поймет, что остановить его могут очень немногие. Как только он обретет уверенность, учитывая его умение бросать и вести мяч... Игра будет окончена», – заключил Досунму.

20-летний Матас Бузелис в своем дебютном сезоне принял участие в 80 играх «Буллс» (31 – в старте), набирая в среднем 8,6 очка (45.4% с игры, 36,1% из-за дуги), 3,5 подбора, 1 передачу и 0,9 блок-шота.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chicago Sun-Times
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