В НБА считают, что «Никс» не окончательно лишились шансов на подписание Джейсона Кидда или Билли Донована

«Нью-Йорк» не полностью отмел варианты с действующими тренерами.

«Никс» получили отказ от «Хьюстона», «Миннесоты», «Атланты», «Далласа » и «Чикаго » на собеседования с их главными тренерами. По информации ESPN, ситуация с последними двумя организациями может измениться.

«Никс» продолжают рассчитывать на возможные варианты с приглашением Джейсона Кидда или Билли Донована параллельно с дальнейшей оценкой ситуации с более доступными специалистами.

Клуб привлекают связь Джейсона Кидда с Джейленом Брансоном и биография Донована, который родился в Нью-Йорке и выступал за «Никс» в свой единственный год в НБА (44 матча, 2,4 очка за 8,3 минуты в среднем).