В НБА считают, что «Никс» не окончательно лишились шансов на подписание Джейсона Кидда или Билли Донована
«Нью-Йорк» не полностью отмел варианты с действующими тренерами.
«Никс» получили отказ от «Хьюстона», «Миннесоты», «Атланты», «Далласа» и «Чикаго» на собеседования с их главными тренерами. По информации ESPN, ситуация с последними двумя организациями может измениться.
«Никс» продолжают рассчитывать на возможные варианты с приглашением Джейсона Кидда или Билли Донована параллельно с дальнейшей оценкой ситуации с более доступными специалистами.
Клуб привлекают связь Джейсона Кидда с Джейленом Брансоном и биография Донована, который родился в Нью-Йорке и выступал за «Никс» в свой единственный год в НБА (44 матча, 2,4 очка за 8,3 минуты в среднем).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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