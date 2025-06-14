Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.

Кейтлин Кларк, пропустившая 5 игр из-за травмы, вернется на площадку в матче против «Нью-Йорка ». «Миннесота», потерпевшая первое поражение в сезоне, встретится с «Лос-Анджелесом ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Лос-Анджелес

14 июня . 20.00

Индиана – Нью-Йорк

14 июня . 22.00

Голден Стэйт – Сиэтл

15 июня . 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.