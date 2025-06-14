Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.
Кейтлин Кларк, пропустившая 5 игр из-за травмы, вернется на площадку в матче против «Нью-Йорка». «Миннесота», потерпевшая первое поражение в сезоне, встретится с «Лос-Анджелесом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Миннесота – Лос-Анджелес
14 июня. 20.00
Индиана – Нью-Йорк
14 июня. 22.00
Голден Стэйт – Сиэтл
15 июня. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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