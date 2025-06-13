«Локомотив-Кубань» расстался с ассистентом главного тренера Романом Семерниновым
Роман Семернинов покинул «Локо».
Российский специалист пришел в систему клуба в 2016 году и поработал в молодежной команде и «Локо-ДЮБЛ».
С 2021 года Семернинов участвовал в деятельности основного состава клуба в качестве ассистента главного тренера. Прошлым летом специалист некоторое время считался претендентом на должность во главе команды.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости