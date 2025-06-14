«Люди в Индиане не должны сталкиваться с нехваткой продовольствия». Рик Карлайл использует финал НБА, чтобы привлечь внимание к проблеме доступности еды в штате
Тренер «Пэйсерс» пытается пролить свет на то, что считает важной проблемой.
Карлайла часто видят в футболке с QR-кодом, который ведет на сайт его инициативы Drive & Dish – проекта, основанного около двух лет назад для сбора средств на борьбу с недоступностью продовольствия в Индиане.
На данный программа уже собрала более 1000000 долларов. Карлайл и «Пэйсерс» также делали пожертвования на благотворительность: за первый год помощь получили более 1000 семей, а распределено было свыше 114 тонн еды.
«С каждым годом мы помогаем все большему числу людей. Люди в Индиане не должны сталкиваться с нехваткой продовольствия. Еды в штате достаточно – сложность в логистике. Наш проект как раз помогает с этим.
Это важное дело. Меня поддерживают замечательные люди. Я очень благодарен», – сказал Карлайл.
Хьюстон
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
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