«Люди в Индиане не должны сталкиваться с нехваткой продовольствия». Рик Карлайл использует финал НБА, чтобы привлечь внимание к проблеме доступности еды в штате

Тренер «Пэйсерс» пытается пролить свет на то, что считает важной проблемой.

Карлайла часто видят в футболке с QR-кодом, который ведет на сайт его инициативы Drive & Dish – проекта, основанного около двух лет назад для сбора средств на борьбу с недоступностью продовольствия в Индиане.

На данный программа уже собрала более 1000000 долларов. Карлайл и «Пэйсерс» также делали пожертвования на благотворительность: за первый год помощь получили более 1000 семей, а распределено было свыше 114 тонн еды.

«С каждым годом мы помогаем все большему числу людей. Люди в Индиане не должны сталкиваться с нехваткой продовольствия. Еды в штате достаточно – сложность в логистике. Наш проект как раз помогает с этим.

Это важное дело. Меня поддерживают замечательные люди. Я очень благодарен», – сказал Карлайл.