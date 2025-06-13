Малакай Флинн подписал контракт с «Бахчеширом»

Американский разыгрывающий будет выступать за турецкий клуб.

Флинн (27 лет, 185 см) заключил с «Бахчеширом» 1-летнее соглашение.

29-й пик драфта-2020 в регулярке принял участие в 4 матчах за «Шарлотт », набирая в среднем 4 очка, 1,8 подбора и 1,8 передачи за 11,1 минуты на паркете.

Выступая за фарм-клуб «Сан-Антонио», защитник выдавал в среднем 22,6 очка, 5,4 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата за матч, что принесло ему включение в первую символическую сборную G-лиги прошедшего сезона.