Малакай Флинн подписал контракт с «Бахчеширом»
Американский разыгрывающий будет выступать за турецкий клуб.
Флинн (27 лет, 185 см) заключил с «Бахчеширом» 1-летнее соглашение.
29-й пик драфта-2020 в регулярке принял участие в 4 матчах за «Шарлотт», набирая в среднем 4 очка, 1,8 подбора и 1,8 передачи за 11,1 минуты на паркете.
Выступая за фарм-клуб «Сан-Антонио», защитник выдавал в среднем 22,6 очка, 5,4 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата за матч, что принесло ему включение в первую символическую сборную G-лиги прошедшего сезона.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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