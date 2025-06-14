Шэй Гилджес-Александер стал первым игроком с 1962 года, кто закончил матч финала с 35+ очками и 0 передач

Защитник «Оклахомы» стал автором редкого достижения.

В сегодняшней 4-й игре финальной серии Гилджес-Александер набрал 35 очков, не отдав ни одной результативной передачи.

Последним, кому удавалось такое, был Джерри Уэст («Лейкерс») в 1962 году.

Это лишь третий подобный случай в истории: помимо Гилджес-Александера и Уэста, такой же результат был у Джо Фулкса в 1947-м («Филадельфия Уорриорс»).

Последний раз защитник «Тандер» уходил с паркета с 0 передач в августе 2020 года (игра регулярного сезона с «Клипперс» в «пузыре»).