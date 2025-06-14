Шэй Гилджес-Александер стал первым игроком с 1962 года, кто закончил матч финала с 35+ очками и 0 передач
Защитник «Оклахомы» стал автором редкого достижения.
В сегодняшней 4-й игре финальной серии Гилджес-Александер набрал 35 очков, не отдав ни одной результативной передачи.
Последним, кому удавалось такое, был Джерри Уэст («Лейкерс») в 1962 году.
Это лишь третий подобный случай в истории: помимо Гилджес-Александера и Уэста, такой же результат был у Джо Фулкса в 1947-м («Филадельфия Уорриорс»).
Последний раз защитник «Тандер» уходил с паркета с 0 передач в августе 2020 года (игра регулярного сезона с «Клипперс» в «пузыре»).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости