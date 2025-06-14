Алекс Карузо стал первым игроком в истории НБА, кто записал на свой счет два матча с 20+ очками в финале, не сделав этого ни разу в регулярном сезоне

Защитник «Тандер» стал автором уникального достижения.

В сегодняшней 4-й игре финальной серии Карузо отметился 20 очками (7 из 9 с игры, 1 из 2 из-за дуги и 5 из 7 с линии). Во втором матче этой же серии защитник также набрал 20 очков.

Согласно ESPN, Карузо – первый игрок в истории НБА , у которого есть два матча с 20+ очками в финале при нуле таких игр в регулярном сезоне.

Самой результативной игрой прошедшей регулярки для него стала апрельская встреча с «Финиксом» (19 очков).

Средняя результативность Карузо за сезон составляет 7,1 очка.