Алекс Карузо стал первым игроком в истории НБА, кто записал на свой счет два матча с 20+ очками в финале, не сделав этого ни разу в регулярном сезоне
Защитник «Тандер» стал автором уникального достижения.
В сегодняшней 4-й игре финальной серии Карузо отметился 20 очками (7 из 9 с игры, 1 из 2 из-за дуги и 5 из 7 с линии). Во втором матче этой же серии защитник также набрал 20 очков.
Согласно ESPN, Карузо – первый игрок в истории НБА, у которого есть два матча с 20+ очками в финале при нуле таких игр в регулярном сезоне.
Самой результативной игрой прошедшей регулярки для него стала апрельская встреча с «Финиксом» (19 очков).
Средняя результативность Карузо за сезон составляет 7,1 очка.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница NBA on ESPN в соцсети X
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