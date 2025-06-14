«Давай вставай, ты нам нужен!» Чет Холмгрен подвернул голеностоп в 1-й четверти 4-го матча финала, а Тайриз Халибертон реализовал бросок с логотипа
Центровой получил повреждение, но смог продолжить встречу.
Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон реализовал сверхдальний бросок на 3-й минуте 4-го матча финала.
Спустя полминуты форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам и центровой «Тандер» Чет Холмгрен налетели друг на друга стопами, в результате чего Холмгрен подвернул голеностоп и упал на паркет.
«Ты как? Уверен? Давай вставай, ты нам нужен!» – обратился к лежащему партнеру по команде защитник Шэй Гилджес-Александер.
Чет Холмгрен смог продолжить встречу и по ее итогам отметился 14 очками, 15 подборами, 1 передачей, 1 перехватом и 1 блок-шотом.
«Тандер» сравняли счет в серии (2-2), победив в матче – 111:104.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
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