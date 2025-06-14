Оби Топпин получил неспортивный фол за толчок Алекса Карузо, Лугенц Дорт заработал такое же наказание за удар локтем по голове Топпина
Финальная серия становится все жестче.
Форвард «Пэйсерс» Оби Топпин получил свое неспортивное замечание первой степени за толчок защитника «Тандер» Алекса Карузо в середине второй четверти 4-го матча серии.
В конце той же четверти защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт заработал свое аналогичное наказание за удар по голове Топпина.
4-я игра финала закончилась победой «Тандер» – 111:104 (2-2).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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