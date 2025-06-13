Тайриз Халибертон: «Это финал НБА. Другой уровень стресса, понимания ставок и даже вкус слюны»
Тайриз Халибертон обозначил отношение к финальной серии.
«Хочется соревноваться с лучшими, и эти ребята на самом деле лучшие.
Мы играем в финале НБА, все должно быть другим. Другой уровень стресса, понимания ставок и даже вкус слюны.
Очень интересно. После матчей мне трудно заснуть. После хороших и плохих. Мы отсматриваем кучу материала. Постоянно общаемся в нашей группе о баскетбольных вещах, чаще, чем когда-либо.
Очень здорово. Мы относимся к этой возможности очень серьезно. Все, у кого есть опыт чемпионства и финалов в нашей организации, постоянно советуют нам ценить эти моменты», – заключил Халибертон.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The House of Pop
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