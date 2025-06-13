Тайриз Халибертон: «Это финал НБА. Другой уровень стресса, понимания ставок и даже вкус слюны»

Тайриз Халибертон обозначил отношение к финальной серии.

«Хочется соревноваться с лучшими, и эти ребята на самом деле лучшие.

Мы играем в финале НБА , все должно быть другим. Другой уровень стресса, понимания ставок и даже вкус слюны.

Очень интересно. После матчей мне трудно заснуть. После хороших и плохих. Мы отсматриваем кучу материала. Постоянно общаемся в нашей группе о баскетбольных вещах, чаще, чем когда-либо.

Очень здорово. Мы относимся к этой возможности очень серьезно. Все, у кого есть опыт чемпионства и финалов в нашей организации, постоянно советуют нам ценить эти моменты», – заключил Халибертон .