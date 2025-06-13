3

После подборов Халибертона «Пэйсерс» в плей-офф набирают 160,8 очка на 100 владений

«Пэйсерс» показывают феноменальную эффективность в атаке в таких ситуациях.

Согласно Second Spectrum, на протяжении 19 матчей плей-офф после подборов на своем щите в исполнении Тайриза Халибертона «Индиана» набирает 160,8 очка на 100 владений. Это эквивалентно эффективности реализации штрафных бросков с 80% точности.  

В третьем матче финальной серии Халибертон собрал 8 отскоков под своим щитом.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2089 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
logoНБА
logoИндиана
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoТайриз Халибертон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон: «Говорящие головы на главных каналах меня не волнуют. Что они знают о баскетболе?»
8вчера, 18:39
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Шэю нужно бросать по 35 раз»
257 минут назад
Мэджик Джонсон: «Я говорил «Лейкерс»: если вы теряете КСП, то нельзя отпускать Карузо»
4сегодня, 11:28
В третьем матче Гилджес-Александера встречали в 20 метрах от кольца. Это самое большое расстояние за всю его карьеру
4сегодня, 10:40
Райан Холлинз: «Диллон Брукс создал культуру «Рокетс»
5сегодня, 09:45
Кармело Энтони об увольнении Тибодо: «Его изучали под микроскопом. Так что это не спонтанное решение»
6сегодня, 09:18
Стивен Эй Смит поставил Стефена Карри на 2-ю строчку своего топ-5 разыгрывающих в истории
30сегодня, 08:52
Джа Морэнт больше не будет клиентом агентства Майка Миллера
сегодня, 08:29
Яннис Адетокумбо: «Кто-нибудь еще скучает по Воджу?»
5сегодня, 07:51
Мэджик Джонсон: «Лука должен понимать: «Лейкерс» это не «Даллас»
10сегодня, 07:37
«Майами» не хочет включать Келела Уэйра в сделку по Кевину Дюрэнту
11сегодня, 07:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чарльз Баркли об изменениях в ротации «Тандер»: «Некоторые из этих парней думают, что они чертовы Реды Ауэрбахи»
20 минут назад
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
28 минут назад
Джон Салли: «У Йокича лучше статистика. Но Гилджес-Александер лучше для имиджа НБА»
143 минуты назад
Тайриз Халибертон Чарльзу Баркли: «Это совершенно неправильная оценка игры Паскаля Сиакама»
49 минут назад
Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос покинул команду
50 минут назад
Штрафной бланк, выписанный Леброну Джеймсу за нарушение ПДД, был продан за 8500 долларов
1сегодня, 11:54
Гэри Пэйтон: «Гилджес-Александер и близко не Кобе»
сегодня, 11:53
Ник Уайлер-Бэбб, вероятно, перейдет в «Анадолу Эфес»
сегодня, 10:57
Шэй Гилджес-Александер: «Не испытываю никакого эмоционального напряжения из-за Нембхарда»
3сегодня, 10:51
Малакай Флинн подписал контракт с «Бахчеширом»
сегодня, 10:34