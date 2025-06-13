После подборов Халибертона «Пэйсерс» в плей-офф набирают 160,8 очка на 100 владений
«Пэйсерс» показывают феноменальную эффективность в атаке в таких ситуациях.
Согласно Second Spectrum, на протяжении 19 матчей плей-офф после подборов на своем щите в исполнении Тайриза Халибертона «Индиана» набирает 160,8 очка на 100 владений. Это эквивалентно эффективности реализации штрафных бросков с 80% точности.
В третьем матче финальной серии Халибертон собрал 8 отскоков под своим щитом.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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