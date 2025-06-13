«Индиана» выиграла все 8 матчей в этом плей-офф НБА в присутствии Кейтлин Кларк. 2.85 – продление тренда
«Индиана» еще не проигрывала в этом плей-офф НБА в тех матчах, на которых присутствовала Кейтлин Кларк.
Кларк – звезда женской команды «Индианы». В конце мая защитник «Фивер» выбыла из-за травмы четырехглавой мышцы левого бедра.
Баскетболиста побывала на 8 домашних матчах «Пэйсерс» в этом плей-офф НБА – «Индиана» победила во всех.
Вероятно, Кларк посетит и 4-й матч финальной серии, который пройдет 14 июня в Индианаполисе. На победу «Пэйсерс» дают коэффициент 2.85, на успех «Оклахомы» – 1.41.
Телеаудитория матчей женской «Индианы» сократилась на 53% после травмы Кларк – 1 810 000 зрителей в среднем до травмы и 847 000 зрителей после травмы.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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