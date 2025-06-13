3

«Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта до драфта, «Клипперс» могут проявить интерес

Сделка с участием форварда состоится до 25 июня.

По информации Джона Гамбадоро из Arizona Sports, «Санс» планируют обменять Кевина Дюрэнта до драфта НБА 2025 года.

Гамбадоро также считает, что «Клипперс» могут заинтересоваться сделкой по Дюрэнту.

«Клипперс» выбыли из плей-офф в первом раунде, проиграв «Денверу» в семи матчах.

В контракте 36-летнего Дюрэнта остался один год. Звездный форвард заработает 54,7 миллиона долларов в следующем сезоне. 

По данным Шэмса Чарании, «Санс» обсуждают возможный обмен с «Хьюстоном», «Сан-Антонио», «Миннесотой», «Майами» и «Нью-Йорком».

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1991 голос
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Arizona Sports в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoКлипперс
logoНБА
logoФиникс
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кливленд» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта
сегодня, 04:39
«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта
18вчера, 20:44
Кевин Дюрэнт в это межсезонье продлит контракт на 2 года и 120 млн долларов (Эван Сайдери)
1411 июня, 15:23
Главные новости
Райан Холлинз: «Диллон Брукс создал культуру «Рокетс»
7 минут назад
Кармело Энтони об увольнении Тибодо: «Его изучали под микроскопом. Так что это не спонтанное решение»
134 минуты назад
Стивен Эй Смит поставил Стефена Карри на 2-ю строчку своего топ-5 разыгрывающих в истории
15сегодня, 08:52
Джа Морэнт больше не будет клиентом агентства Майка Миллера
сегодня, 08:29
Яннис Адетокумбо: «Кто-нибудь еще скучает по Воджу?»
4сегодня, 07:51
Мэджик Джонсон: «Лука должен понимать: «Лейкерс» это не «Даллас»
3сегодня, 07:37
«Майами» не хочет включать Келела Уэйра в сделку по Кевину Дюрэнту
8сегодня, 07:07
«Нью-Йорк» не запрашивал разрешения на собеседования с Доком Риверсом, Стивом Керром и Джей Джеем Редиком
5сегодня, 06:32
Егор Демин – 19-й в прогнозе драфта от Yahoo! Sports
4сегодня, 06:11
«Новый Орлеан» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик
12сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
сегодня, 08:05
«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
вчера, 20:12
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» обыграл «Анадолу Эфес» в гостях и сравнял счет в серии (2-2)
вчера, 19:37
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
вчера, 18:07
«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро
вчера, 17:36
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
вчера, 15:55
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
1вчера, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
вчера, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
вчера, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
вчера, 10:20Фото