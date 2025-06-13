«Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта до драфта, «Клипперс» могут проявить интерес
Сделка с участием форварда состоится до 25 июня.
По информации Джона Гамбадоро из Arizona Sports, «Санс» планируют обменять Кевина Дюрэнта до драфта НБА 2025 года.
Гамбадоро также считает, что «Клипперс» могут заинтересоваться сделкой по Дюрэнту.
«Клипперс» выбыли из плей-офф в первом раунде, проиграв «Денверу» в семи матчах.
В контракте 36-летнего Дюрэнта остался один год. Звездный форвард заработает 54,7 миллиона долларов в следующем сезоне.
По данным Шэмса Чарании, «Санс» обсуждают возможный обмен с «Хьюстоном», «Сан-Антонио», «Миннесотой», «Майами» и «Нью-Йорком».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Arizona Sports в соцсети X
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