«Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта до драфта, «Клипперс» могут проявить интерес

Сделка с участием форварда состоится до 25 июня.

По информации Джона Гамбадоро из Arizona Sports, «Санс» планируют обменять Кевина Дюрэнта до драфта НБА 2025 года.

Гамбадоро также считает, что «Клипперс » могут заинтересоваться сделкой по Дюрэнту.

«Клипперс» выбыли из плей-офф в первом раунде, проиграв «Денверу» в семи матчах.

В контракте 36-летнего Дюрэнта остался один год. Звездный форвард заработает 54,7 миллиона долларов в следующем сезоне.

По данным Шэмса Чарании, «Санс» обсуждают возможный обмен с «Хьюстоном», «Сан-Антонио», «Миннесотой», «Майами» и «Нью-Йорком».