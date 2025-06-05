«Хапоэль Тель-Авив» хочет предложить Расселлу Уэстбруку рекордную в европейском баскетболе зарплату

«Хапоэль» нацелился на звездного ветерана НБА.

У Расселла Уэстбрука опция на следующий год, по которой он может заработать 3,5 миллиона долларов в «Денвере ». 36-летний разыгрывающий набирал 13,3 очка, 4,9 подбора, 6,1 передачи и 1,4 перехвата за 27,9 минуты в среднем в регулярном чемпионате.

По сообщению репортера Немани Зорича, «Хапоэль Тель-Авив » вышел на представителей защитника и готов предложить «невиданную ранее в европейском баскетболе» сумму.

На данный момент самым высокооплачиваемым баскетболистом в Евролиге является разыгрывающий «Панатинаикоса » Кендрик Нанн , который будет получать около 4,5 миллиона евро (4,9 в долларах) по трехлетнему контракту.