«Денвер» ожидает от Расселла Уэстбрука полноценных тренировок в межсезонье после операции
Расселл Уэстбрук разбирается с травмами руки.
«Расселл Уэстбрук успешно перенес операцию на правой руке по восстановлению нескольких разрывов связок.
Ожидается, что он вернется к полноценным межсезонным тренировкам этим летом», – сообщила пресс-служба «Денвера».
Уэстбрук набирал 11,7 очка, 3,7 подбора и 2,6 передачи при 2,3 потерях за 24,1 минуты в среднем в 13 матчах этого плей-офф, реализуя 39,1% бросков с игры и 31,7% из-за дуги.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1156 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
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