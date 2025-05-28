«Денвер» ожидает от Расселла Уэстбрука полноценных тренировок в межсезонье после операции

Расселл Уэстбрук разбирается с травмами руки.

«Расселл Уэстбрук успешно перенес операцию на правой руке по восстановлению нескольких разрывов связок.

Ожидается, что он вернется к полноценным межсезонным тренировкам этим летом», – сообщила пресс-служба «Денвера».

Уэстбрук набирал 11,7 очка, 3,7 подбора и 2,6 передачи при 2,3 потерях за 24,1 минуты в среднем в 13 матчах этого плей-офф, реализуя 39,1% бросков с игры и 31,7% из-за дуги.