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Расселлу Уэстбруку предстоит операция по поводу двух переломов правой руки

Расселл Уэстбрук перенесет операцию на сломанной руке.

Защитник «Денвера» Расселл Уэстбрук объявил, что ему предстоит операция на сломанной правой руке.

«Сегодня утром мне сделают операцию на правой руке, чтобы исправить два перелома, которые были получены во время сезона.

Я благодарен всем за поддержку в течение сезона и надеюсь скоро вернуться на 100 процентов здоровым. Возвращение уже в процессе», – сообщил Уэстбрук.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Ло Мюррэя в соцсети X
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