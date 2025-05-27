Расселлу Уэстбруку предстоит операция по поводу двух переломов правой руки

Расселл Уэстбрук перенесет операцию на сломанной руке.

Защитник «Денвера » Расселл Уэстбрук объявил, что ему предстоит операция на сломанной правой руке.

«Сегодня утром мне сделают операцию на правой руке, чтобы исправить два перелома, которые были получены во время сезона.

Я благодарен всем за поддержку в течение сезона и надеюсь скоро вернуться на 100 процентов здоровым. Возвращение уже в процессе», – сообщил Уэстбрук.