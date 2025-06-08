«Уралмаш» продлил контракт с Кириллом Пискловым

Защитник продолжит выступать за клуб из Екатеринбурга.

Писклов (28 лет, 192 см) принял участие в 39 играх прошедшего регулярного сезона Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4,4 очка, 2,1 подбора и 0,9 передачи.

Следующий сезон станет для серебряного призера Олимпиады-2020 по баскетболу 3 на 3 шестым в составе «Уралмаша ».