Малакай Флинн, скорее всего, продолжит карьеру в «Бахчешехире»

Малакай Флинн перезапустит карьеру.

27-летний разыгрывающий, выбранный 29-м на драфте-2020 НБА так и не смог пробиться в ротацию одного из клубов лиги. Флинн стал известным весной прошлого года, когда набрал 50 очков за «Детройт» со скамейки запасных. Защитник попробовал свои силы в нескольких клубах, но в итоге отыграл всего 4 матча за «Шарлотт» в прошлом сезоне, набирая 4 очка за 10,9 минуты в среднем.

Флинн, скорее всего, переберется в Европу в это межсезонье. По информации источников, он отказался от предложения «Партизана» и будет выступать за турецкий «Бахчешехир», где будет получать около 1 миллиона долларов.