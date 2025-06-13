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  • «Кто вообще может говорить о баскетболе? Деление на тех, кому можно, и тех, кому нельзя – несправедливо». Ник Райт ответил на высказывание Тайриза Халибертона о «говорящих головах»
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«Кто вообще может говорить о баскетболе? Деление на тех, кому можно, и тех, кому нельзя – несправедливо». Ник Райт ответил на высказывание Тайриза Халибертона о «говорящих головах»

Телеэксперт высказался по поводу темы освещения баскетбола.

«У меня такой вопрос: кто вообще может говорить о баскетболе? Потому что ответом не могут быть бывшие игроки. Вы слышали их подкасты? Вам могут не нравиться некоторые наши заявления, но я не уверен, что вы слышали, что творится в подкастах бывших игроков.

Действующие игроки? Походу сезона Уиндхорст рассказал нам, что никто не воспринимает «Оклахому» серьезно. И это было мнение действующих игроков!

Плохие баскетбольные аналитики есть везде. Они могут быть кем угодно. И хорошие – тоже».

Затем Райт обратился конкретно к Халибертону. Тот раскритиковал медиа после вопроса о том, правы ли обозреватели, считающие, что ему нужно играть агрессивнее. Райт полагает, что эта критика была «справедливой, точной и подтвердившейся в третьем матче».

«Им действительно нужно, чтобы он был немного агрессивнее. Ему нужно было больше брать игру на себя. И это дало его команде больше шансов на победу».

«Деление на тех, кому можно, и тех, кому нельзя говорить о баскетболе, при том что самые авторитетные эксперты зачастую высказывают самые дикие мнения, – несправедливо», – заключил Райт.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница Awful Announcing в соцсети X
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