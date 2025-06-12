Стивен Эй Смит: «На случай если Тайриз Халибертон говорил обо мне – я никуда не уйду»

Стивен Эй Смит ответил Тайризу Халибертону.

«На случай если он говорил обо мне – я никуда не уйду. Я буду здесь еще какое-то время. В следующем году, и через год, и через год, и через год я буду здесь.

Игроки гораздо более талантливые и гораздо более превосходные пытались со мной так разговаривать. Что из этого вышло?» – сказал ведущий ESPN.

Ранее разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон заявил, что ему плевать, что ему советуют «говорящие головы с главных каналов».