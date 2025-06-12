«Новый Орлеан» пытается приобрести более высокий пик, чтобы выбрать Эйса Бэйли
«Пеликанс» нацелились на Эйса Бэйли.
По мнению руководителей клубов НБА, «Новый Орлеан» активно пытается обменять 7-й драфт-пик на более высокий пик, чтобы заполучить форварда Эйса Бэйли из Ратгерского университета.
Считается, что Бэйли является целью нового генерального менеджера «Пеликанс» Джо Дюмарса, который хочет объединить Бэйли с Зайоном Уильямсоном.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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