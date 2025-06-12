«Новый Орлеан» пытается приобрести более высокий пик, чтобы выбрать Эйса Бэйли

«Пеликанс» нацелились на Эйса Бэйли.

По мнению руководителей клубов НБА , «Новый Орлеан » активно пытается обменять 7-й драфт-пик на более высокий пик, чтобы заполучить форварда Эйса Бэйли из Ратгерского университета.

Считается, что Бэйли является целью нового генерального менеджера «Пеликанс» Джо Дюмарса , который хочет объединить Бэйли с Зайоном Уильямсоном.