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«Бакс» провели собеседования с Картером Брайантом и Ником Клиффордом (12 и 22 в мок-драфте ESPN)

«Милуоки» продолжает активно интересоваться кандидатами на 1-й раунд драфта.

Клуб провел собеседования с форвардом Картером Брайантом из Аризоны и защитником Ником Клиффордом из Колорадо Стэйт.

Брайант набирал 6,5 очка, 4,1 подбора и 1 блок-шот в среднем, реализуя 37,1% трехочковых. Форвард идет 12-м в прогнозе ESPN.

На счету Клиффорда 18,9 очка, 9,6 подбора, 4,4 передачи и 1,2 перехвата при 37,7% точности из-за дуги. ESPN ставит 23-летнего защитника 22-м.

У «Бакс» на данный момент нет своих драфт-пиков в 1-м раунде.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гери Вельфеля
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