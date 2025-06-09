«Бостон» рассматривает предложения по обмену Дрю Холидэя

«Селтикс» готовы обсуждать сделки с участием защитника.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Бостон » «определенно прислушивается к предложениям по Дрю Холидэю».

34-летний защитник в прошедшем регулярном сезоне принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 11,1 очка (44,3% с игры, 35,3% из-за дуги), 4,3 подбора и 3,9 передачи.

Контракт двукратного чемпиона НБА действует до 2028 года, на последний сезон действует опция игрока.