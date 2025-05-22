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Андрей Кириленко о конгрессе ФИБА: «Все понимают, что отстранение России несправедливое»

Андрей Кириленко рассказал об отношении к отстранению России на конгрессе ФИБА.

«Мы очень нетерпеливые, конечно. Но никаких изменений сейчас нет. Мы прекрасно понимаем политическую обстановку. Понимаем месседж от ФИБА на сегодняшний день по допуску – когда будет разрешение конфликта. Либо послание от нового президента МОК, который отдаст решение на откуп федераций. Пока что все в руках МОК.

Какое отношение у участников конгресса к возможному допуску?

Атмосфера среди баскетбольных стран, участников конгресса – все понимают, что отстранение несправедливое, есть чувство некой неполноценности. Все понимают, что это политическая история, которая должна быть решена в каком-то формате», – сказал президент РФБ.

16 мая в Бахрейне прошел конгресс ФИБА с участием 160 национальных федераций.

Кто станет чемпионом НБА?6098 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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