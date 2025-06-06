Чемпионат Турции. 1/2 финала. 35 очков Ларкина помогли «Анадолу Эфесу» обыграть «Бешикташ» в 1-й игре серии

Сегодня, 6 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.

«Бешикташ » (2) на домашней арене уступил «Анадолу Эфесу » (3). Шейн Ларкин набрал 35 очков, реализовав 10 бросков из 16 с игры, 7 из 11 из-за дуги и 8 из 9 с линии.

Чемпионат Турции

1/2 финала (до 3 побед)

Первый матч

«Анадолу Эфес» повел в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.