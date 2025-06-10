Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» вышел вперед в серии с «Бешикташем» – 2-1
Сегодня, 10 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.
«Анадолу Эфес» дома взял верх над «Бешикташем» и вышел вперед в серии (94:87, 2-1).
Чемпионат Турции
1/2 финала (до 3 побед)
Третий матч
«Анадолу Эфес» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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