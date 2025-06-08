Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» разгромил «Анадолу Эфес» и сравнял счет в серии
Сегодня, 8 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.
«Бешикташ» разгромил «Анадолу Эфес» на своей арене и сравнял счет в серии (97:70, 1-1).
Чемпионат Турции
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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