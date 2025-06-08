Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» разгромил «Анадолу Эфес» и сравнял счет в серии

Сегодня, 8 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.

«Бешикташ » разгромил «Анадолу Эфес» на своей арене и сравнял счет в серии (97:70, 1-1). Чемпионат Турции 1/2 финала (до 3 побед) Второй матч В серии ничья – 1-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.