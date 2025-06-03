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ACB. 1/4 финала. «Валенсия» разгромила «Гран-Канарию», «Тенерифе» победил «Ховентуд» в 1-х играх серий

Сегодня, 2 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.

«Валенсия» (2) расправилась с «Гран-Канарией» (7), «Тенерифе» (3) обыграл «Ховентуд» (6).

АСВ

1/4 финала (до 2 побед)

Первые матчи

«Валенсия» повела в серии – 1-0.

«Тенерифе» повел в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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ОклахомаОклахома-Сити
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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