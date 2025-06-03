ACB. 1/4 финала. «Валенсия» разгромила «Гран-Канарию», «Тенерифе» победил «Ховентуд» в 1-х играх серий

Сегодня, 2 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.

«Валенсия » (2) расправилась с «Гран-Канарией» (7), «Тенерифе » (3) обыграл «Ховентуд » (6). АСВ 1/4 финала (до 2 побед) Первые матчи «Валенсия» повела в серии – 1-0. «Тенерифе» повел в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.