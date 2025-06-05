ACB. 1/4 финала. «Тенерифе» взял верх над «Ховентудом», «Валенсия» обыграла «Гран-Канарию» в овертайме
Сегодня, 4 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.
«Тенерифе» и «Валенсия» прошли в полуфинал, обыграв «Ховентуд» и «Гран-Канарию» соответственно.
АСВ
1/4 финала (до 2 побед)
Вторые матчи
«Тенерифе» победил в серии – 2-0.
«Валенсия» победила в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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