ACB. 1/4 финала. «Тенерифе» взял верх над «Ховентудом», «Валенсия» обыграла «Гран-Канарию» в овертайме

Сегодня, 4 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.

«Тенерифе» и «Валенсия» прошли в полуфинал, обыграв «Ховентуд » и «Гран-Канарию » соответственно. АСВ 1/4 финала (до 2 побед) Вторые матчи «Тенерифе » победил в серии – 2-0. «Валенсия » победила в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.