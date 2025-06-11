  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ник Райт: «Пэйсерс» не нужно стыдиться, но они наконец-то встретились с соперником, который не в их весовой категории»
8

Ник Райт: «Пэйсерс» не нужно стыдиться, но они наконец-то встретились с соперником, который не в их весовой категории»

Ник Райт считает, что «Тандер» на голову выше «Пэйсерс» в финале.

«Мы посмотрели 96 минут финальной серии. «Индиана» лидировала в счете две минуты из этих 96 минут. Я уверен, что нет ни одного игрока в «Пэйсерс», который мог бы сказать, что доволен своей игрой. Я думаю, что нет ни одного матчапа в этой серии, о котором Рик Карлайл мог бы сказать: «Вот где у нас есть преимущество».

«Пэйсерс» не нужно стыдиться, но они наконец-то встретились с соперником, который не в их весовой категории. У «Индианы» нет других вариантов, кроме как начать попадать все из-за дуги. «Тандер» лучше играет в защите, лучше играет в нападении, а также имеет в своем составе лучшего атакующего игрока в этой серии. «Пэйсерс» достигли своего потолка», – сказал эксперт.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1435 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт What’s Wright? with Nick Wright в соцсети X
logoИндиана
logoОклахома-Сити
Ник Райт
logoНБА
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финал. 27 очков Матурина помогли «Индиане» обыграть «Оклахому» в 3-м матче серии
360сегодня, 06:32
Шэмс Чарания: «Тайриз Халибертон в порядке и будет готов к сегодняшней игре»
вчера, 17:37
Дон Нельсон: «Тайризу Халибертону следует быть немного более агрессивным в нападении»
вчера, 14:58
В финале «Индиана» выпустила «самого страшного человека в лиге». И это главный миф НБА
11вчера, 14:15
Главные новости
Джеймс Джонсон о том, что его считают самым опасным игроком в НБА: «Это уважение»
117 минут назад
Чарльз Баркли: «Если «Тандер» будут уступать 1-3, они не выиграют финальную серию»
2сегодня, 15:06
Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт сделал бы игру «Никс» быстрее»
453 минуты назад
«Новый Орлеан» пытается приобрести более высокий пик, чтобы выбрать Эйса Бэйли
1сегодня, 15:37
«Филадельфия» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик
11сегодня, 15:27
Телевизионные рейтинги WNBA упали на 55% после травмы Кейтлин Кларк
1сегодня, 15:00
«Клипперс», «Сакраменто» и «Даллас» – главные претенденты на Дрю Холидэя
6сегодня, 14:51
Брэндин Подземски перенес операцию по поводу травмы мышц туловища
1сегодня, 14:29
Сборная России летом проведет товарищеские матчи с командами Египта, Иордании и Ирана
3сегодня, 14:20
Алекса Аврамович и Антон Астапкович спустились с Кубком Белова в шахту
1сегодня, 14:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
48 минут назад
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
сегодня, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
сегодня, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
сегодня, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
сегодня, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
сегодня, 10:05
Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
5сегодня, 09:45
«Анадолу Эфес» продлил сотрудничество с Пи Джей Дозьером
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» проведет второй домашний матч против «Будучности»
сегодня, 07:45
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» начнет серию против «Брешии»
сегодня, 07:38