Ник Райт: «Пэйсерс» не нужно стыдиться, но они наконец-то встретились с соперником, который не в их весовой категории»

Ник Райт считает, что «Тандер» на голову выше «Пэйсерс» в финале.

«Мы посмотрели 96 минут финальной серии. «Индиана » лидировала в счете две минуты из этих 96 минут. Я уверен, что нет ни одного игрока в «Пэйсерс», который мог бы сказать, что доволен своей игрой. Я думаю, что нет ни одного матчапа в этой серии, о котором Рик Карлайл мог бы сказать: «Вот где у нас есть преимущество».

«Пэйсерс» не нужно стыдиться, но они наконец-то встретились с соперником, который не в их весовой категории. У «Индианы» нет других вариантов, кроме как начать попадать все из-за дуги. «Тандер» лучше играет в защите, лучше играет в нападении, а также имеет в своем составе лучшего атакующего игрока в этой серии. «Пэйсерс» достигли своего потолка», – сказал эксперт.