«Вашингтон» может обменять Джордана Пула
«Уизардс» могут расстаться с Джорданом Пулом в это межсезонье.
«Также стоит отметить, что в лиге растет уверенность в том, что Джордан Пул может быть обменян либо в день драфта, либо позже этим летом. Эта возможная встряска добавляет еще один слой в стратегию «Вашингтона» на драфте и может открыть путь для нового игрока задней линии», – пишет журналист Рафаэль Барлоу.
Контракт Пула рассчитан до конца сезона-2026/27.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
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Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBA Big Board
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