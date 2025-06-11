«Вашингтон» может обменять Джордана Пула

«Уизардс» могут расстаться с Джорданом Пулом в это межсезонье.

«Также стоит отметить, что в лиге растет уверенность в том, что Джордан Пул может быть обменян либо в день драфта, либо позже этим летом. Эта возможная встряска добавляет еще один слой в стратегию «Вашингтона » на драфте и может открыть путь для нового игрока задней линии», – пишет журналист Рафаэль Барлоу.

Контракт Пула рассчитан до конца сезона-2026/27.