«Юта», «Вашингтон», «Новый Орлеан» и «Бруклин» проявляют интерес к Джеремайе Фирсу
Джеремайя Фирс может быть выбран под 5-8 номерами драфта.
18-летний защитник из университета Оклахома будет одним из самых молодых перспективных игроков на драфте НБА 2025 года.
«Юта», «Вашингтон», «Новый Орлеан» и «Бруклин» всерьез рассматривают возможность выбора Фирса в первой половине 1-го раунда драфта.
Фирс занимает 7-е место в последнем прогнозе ESPN.
Кто станет чемпионом НБА?868 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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