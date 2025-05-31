«Юта», «Вашингтон», «Новый Орлеан» и «Бруклин» проявляют интерес к Джеремайе Фирсу

Джеремайя Фирс может быть выбран под 5-8 номерами драфта.

18-летний защитник из университета Оклахома будет одним из самых молодых перспективных игроков на драфте НБА 2025 года. «Юта», «Вашингтон », «Новый Орлеан » и «Бруклин » всерьез рассматривают возможность выбора Фирса в первой половине 1-го раунда драфта. Фирс занимает 7-е место в последнем прогнозе ESPN.