Крис Мэнникс: «Сперс» – наиболее вероятный партнер в возможной сделке по обмену Джейлена Брауна»
Команде придется избавляться от ряда крупных контрактов, чтобы облегчить свою платежку. Одним из возможных вариантов является давно обсуждаемое разделение пары Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.
«Сперс» – наиболее вероятный партнер в возможной сделке по обмену Джейлена Брауна. «Бостон» не получит Стефона Касла в этой сделке, да и не будет просить его. В обратном направлении пойдет 2-й драфт-пик и пакет из Девинов Васселлов, Келдонов Джонсонов и будущих активов на драфтах. Именно такую сделку я бы ожидал после спада ажиотажа из-за возможного трансфера Янниса Адетокумбо.
Джейлен – достаточно ценный актив, чтобы расстаться ради него с потенциальной звездой в виде Дилана Харпера. Экспертам очень нравится Харпер, но статус Брауна, его успехи в плей-офф делают этот обмен имеющим смысл.
После этого у «Сперс» будут Фокс, Браун, Касл и Вембаньяма в качестве защиты в краске. Это претендент на титул даже в Западной конференции уже в следующем сезоне», – заявил инсайдер НБА.