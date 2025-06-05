  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Мэнникс: «Сперс» – наиболее вероятный партнер в возможной сделке по обмену Джейлена Брауна»
20

Крис Мэнникс: «Сперс» – наиболее вероятный партнер в возможной сделке по обмену Джейлена Брауна»

Крис Мэнникс порассуждал о перспективах «Бостона».

Команде придется избавляться от ряда крупных контрактов, чтобы облегчить свою платежку. Одним из возможных вариантов является давно обсуждаемое разделение пары Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.

«Сперс» – наиболее вероятный партнер в возможной сделке по обмену Джейлена Брауна. «Бостон» не получит Стефона Касла в этой сделке, да и не будет просить его. В обратном направлении пойдет 2-й драфт-пик и пакет из Девинов Васселлов, Келдонов Джонсонов и будущих активов на драфтах. Именно такую сделку я бы ожидал после спада ажиотажа из-за возможного трансфера Янниса Адетокумбо.

Джейлен – достаточно ценный актив, чтобы расстаться ради него с потенциальной звездой в виде Дилана Харпера. Экспертам очень нравится Харпер, но статус Брауна, его успехи в плей-офф делают этот обмен имеющим смысл.

После этого у «Сперс» будут Фокс, Браун, Касл и Вембаньяма в качестве защиты в краске. Это претендент на титул даже в Западной конференции уже в следующем сезоне», – заявил инсайдер НБА.

Как котируете Тайриза Халибертона?2464 голоса
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBC Sports Boston
logoКелдон Джонсон
logoДевин Васселл
logoВиктор Вембаньяма
logoСтефон Касл
Дилан Харпер
logoДжейлен Браун
logoНБА
logoДе'Аарон Фокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» вынесла «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» и другие матчи
27 минут назад
Реджи Миллер выложил видео с реакцией семьи на победный бросок Тайриза Халибертона в 1-м матче
7вчера, 21:28Видео
Jay-Z поставил 1 миллион долларов на победу «Оклахомы» в финале со счетом 4-1
12вчера, 20:57
Если «Индиана» выиграет чемпионат, она пройдет самый сложный путь к чемпионству в истории НБА
10вчера, 20:35Фото
«Индиана» – на 2-м месте в НБА по количеству передач за матч после «Голден Стэйт»
4вчера, 20:07Фото
Тайриз Халибертон: «Слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке»
2вчера, 19:32
Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке
5вчера, 19:02
Де’Аарон Фокс надеется продлить контракт с «Сан-Антонио»
11вчера, 18:26
Шэй Гилджес-Александер: «Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории»
7вчера, 17:56
«Локомотив-Кубань» расстался с Джоном Дженкинсом
1вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» играет с «Будучностью» во 2-м матче серии
1вчера, 19:09Live
Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче
1вчера, 21:33
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» победил «Бахчешехир» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 19:43
Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»
вчера, 18:43
Илона Корстин о лучших игроках финала: «У ЦСКА это Уэйр и Тримбл. У «Зенита» – Бэйкон и Фрэйзер»
вчера, 18:04
Николя Батюм о финале чемпионата Греции: «Эта серия – просто безумие»
вчера, 17:35
Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»
вчера, 17:20
«Монако» близок к подписанию Кеварриуса Хэйса
вчера, 16:53
Муаммаду Жете подписал 2-летний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:36
Джон Браун оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч
вчера, 16:25