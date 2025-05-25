Джейлен Браун: «Нужно обследоваться и оценить возможность операции»

Джейлен Браун не исключает, что летом перенесет операцию на колене.

«Мне нужно обследоваться у большого количества врачей, оценить возможность операции и дождаться разговора с клубом.

На данный момент мне нужен просто отдых и восстановление. Я отхожу от долгого сезона. В психологическом плане произошло много всего», – сказал форвард «Бостона ».