Джейлен Браун: «Нужно обследоваться и оценить возможность операции»
Джейлен Браун не исключает, что летом перенесет операцию на колене.
«Мне нужно обследоваться у большого количества врачей, оценить возможность операции и дождаться разговора с клубом.
На данный момент мне нужен просто отдых и восстановление. Я отхожу от долгого сезона. В психологическом плане произошло много всего», – сказал форвард «Бостона».
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?808 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Celtics Blog
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