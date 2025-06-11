11

Кайри Ирвинг – болельщикам: «Прекратите издеваться над моим братом КЭТом»

Кайри Ирвинг попросил болельщиков перестать смеяться над Карлом-Энтони Таунсом.

«Прекратите издеваться над моим братом КЭТом. Все, хватит. Если вы снова перепостите это дерьмо, сделаете его мемом, я нападу на вас. Не физически, как в GTA, но я нападу на вас.

Оставьте его в покое. Он доминиканец, он черный. Он вырос в определенном районе в Джерси, как и я, а здесь нужно выживать. Здесь много разных демографических групп людей. Так что здесь нужно выживать.

Я согласен, что каждый раз, когда он меняет тон, это смешно. Я согласен. Но, если серьезно, он мужчина. Он мой брат. Я всегда буду его защищать», – сказал разыгрывающий «Далласа».

Где вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?339 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
logoКарл-Энтони Таунс
logoНью-Йорк
болельщики
logoНБА
logoДаллас
logoКайри Ирвинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рамона Шелберн: «В лиге считали, что Тибодо слишком сильно полагается на Брансона, и опасались повторения проблем с Дерриком Роузом»
26 июня, 13:05
«Финикс» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта на Карла-Энтони Таунса
176 июня, 08:48
Руководитель команды НБА: «Не удивлюсь, если Таунс сказал Роузу и Долану, что он больше не хочет играть за Тибодо»
125 июня, 19:52
Никола Йокич остается на вершине рейтинга Топ-100 игроков от The Ringer, Тайриз Халибертон – на 7-й строчке
285 июня, 07:55
Главные новости
Оби Топпин и Тайриз Халибертон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
38 минут назадВидео
Макконнелл – Дэниэлсу о своих 5 перехватах: «Стараюсь быть похожим на тебя»
344 минуты назад
«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом
8сегодня, 05:07
Как в спорте появились чемпионские перстни?
сегодня, 05:00Спецпроект
«Пэйсерс» стали первой командой 4-го номера посева и ниже, которая захватила лидерство в финальной серии после 3 матчей, со времен «Хьюстона»-1995
2сегодня, 04:56
Демарре Кэрролл присоединится к тренерскому штабу Джордана Отта в «Финиксе»
сегодня, 04:41
«Атланта» отклонила запрос «Никс» на встречу с Куином Снайдером
6сегодня, 04:30
Женская НБА. «Миннесота» получила первое поражение в матче с «Сиэтлом», «Финикс» обыграл «Даллас»
сегодня, 04:15
Тайриз Халибертон набрал 22+11+9 в третьем матче финала
4сегодня, 04:02Видео
Беннедикт Матурин набрал 27 очков со скамейки в третьем матче финала
7сегодня, 03:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпион НБА Дэвид Гринвуд ушел из жизни в 68 лет
12 минут назадФото
«Црвена Звезда» остается фаворитом на подписание Тайсона Картера из «Уникахи»
23 минуты назад
Пейдж Бекерс набрала 35 очков в первом матче после травмы
сегодня, 04:25Видео
Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера
5сегодня, 03:23Фото
Кевин Портер откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26
3вчера, 18:54
Дарран Хиллиард перейдет из УНИКСа в «Бильбао»
вчера, 17:52
Александр Медведев: «Жбанов останется в «Зените»
10вчера, 17:43
Гиоргос Воворас назначен главным тренером сборной Бахрейна
вчера, 16:45
Андрей Ватутин о бюджете ЦСКА: «Хочу хорошо отметить победу. Про деньги будем разговаривать чуть позже»
5вчера, 16:22
Стивен Адамс получит предложения на уровне исключения среднего уровня
3вчера, 15:30