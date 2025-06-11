Кайри Ирвинг – болельщикам: «Прекратите издеваться над моим братом КЭТом»

Кайри Ирвинг попросил болельщиков перестать смеяться над Карлом-Энтони Таунсом.

«Прекратите издеваться над моим братом КЭТом. Все, хватит. Если вы снова перепостите это дерьмо, сделаете его мемом, я нападу на вас. Не физически, как в GTA, но я нападу на вас.

Оставьте его в покое. Он доминиканец, он черный. Он вырос в определенном районе в Джерси, как и я, а здесь нужно выживать. Здесь много разных демографических групп людей. Так что здесь нужно выживать.

Я согласен, что каждый раз, когда он меняет тон, это смешно. Я согласен. Но, если серьезно, он мужчина. Он мой брат. Я всегда буду его защищать», – сказал разыгрывающий «Далласа ».