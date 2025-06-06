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«Финикс» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта на Карла-Энтони Таунса

Клуб не рассматривает такой вариант сделки.

По информации Джона Гамбадоро из Arizona Sports, «Санс» абсолютно не заинтересованы в получении Карла-Энтони Таунса в рамках потенциального обмена Кевина Дюрэнта.

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что «Никс» сделали предложение «Санс» по Дюрэнту еще в феврале, перед дедлайном обменов в НБА. Дюрэнт был заинтересован в переходе в «Нью-Йорк», но «Финикс» в итоге не стал обменивать 36-летнего форварда.

Ожидается, что Кевин Дюрэнт покинет «Санс» в межсезонье. У него остался один год контракта с зарплатой в 54,7 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Дюрэнт в среднем набирал 26,6 очка (52,7% с игры, 43% из-за дуги), 6,0 подборов и 4,2 передачи.

В своем первом сезоне за «Никс» Карл-Энтони Таунс в среднем набирал 24,4 очка (52,6% с игры, 42% из-за дуги), 12,8 подборов и 3,1 передачи.

29-летний центровой получит 53,1 миллиона долларов в следующем сезоне и 57,1 миллионов долларов в сезоне-2026/27. В его контракте также есть опция игрока на 61 миллион долларов в сезоне-2027/28.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Wire
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